Prefeito Alan Delon entrega veículos para Saúde, Educação e uma caçamba recuperada.

22 de setembro de 2025

Por Sousa Neto

Madeiro-PI, 22 de setembro de 2025 – O prefeito Alan Delon realizou, na tarde desta segunda-feira, a entrega de dois novos veículos para reforçar os serviços públicos do município. A solenidade aconteceu na Praça das Mangueiras e contou com a presença de secretários, servidores e populares.

Os automóveis, modelo Fiat Strada, foram destinados à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Educação. De acordo com a gestão municipal, os veículos irão contribuir para dar mais agilidade aos trabalhos, garantindo melhores condições de deslocamento e atendimento às demandas das duas pastas.

Na ocasião, o prefeito também entregou uma caçamba, recebida da gestão anterior com o motor batido. Alan Delon destacou que determinou à equipe da oficina mecânica do município que realizasse os reparos necessários, deixando o veículo pronto para voltar a servir à população de Madeiro.

Em seu discurso, o gestor ressaltou o compromisso da administração com a melhoria da infraestrutura e a valorização dos serviços essenciais. “Estamos trabalhando para fortalecer áreas fundamentais como saúde e educação, que impactam diretamente na qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito Alan Delon.

A iniciativa faz parte do planejamento da gestão municipal de investir em equipamentos e logística, visando ampliar a eficiência do serviço público em Madeiro.