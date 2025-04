Home » Destaques » Madeiro celebra 30 anos da Festa do Trabalhador com shows e homenagem à história do município

Por Sousa Neto

O município de Madeiro, no Piauí, se prepara para celebrar, no próximo 1º de maio, os 30 anos da tradicional Festa do Trabalhador. A comemoração que já faz parte do calendário oficial da cidade, teve início em 1995, ano em que Madeiro foi oficialmente emancipado do município de Luzilândia por meio do Decreto nº 4810/95.

A festa nasceu como uma homenagem aos trabalhadores rurais, figuras centrais na história local. A iniciativa contou com o apoio político de lideranças como o então deputado Themístocles Filho, hoje vice-governador do estado, o principal articulador da emancipação política do município.

A origem de Madeiro remonta ao ano de 1913, com a formação da primeira povoação Seringa na margem direita do Rio Parnaíba. Famílias como os Madeira, Aristides, Tomaz e Gomes foram pioneiras na ocupação da região. Em seguida, a povoação se desenvolveu com a chegada da família Dias Liarte, que se mudou do Seringa para o local onde hoje se encontra a cidade de Madeiro. O crescimento continuou com a chegada de outras famílias, como os Cardoso, Firmino, Freitas.

O primeiro logradouro público, a rua José Rodrigues, foi aberto na década de 1970 pelo então prefeito de Luzilândia, Durvalino, em homenagem a José Rodrigues, figura importante para a comunidade.

Cassemiro Dias Liarte, pioneiro no desenvolvimento econômico da povoação, deu início ao progresso local ao abrir uma loja de secos e molhados. Sua trajetória de empreendedorismo lançou as bases para uma linhagem de liderança política no município de Madeiro. Ele é pai de Zé Lima, importante líder político e ex-vice-prefeito; avô de Zé Filho, que também ocupou o cargo de prefeito; e bisavô de Alan Delon, atual prefeito da cidade.

A ideia de celebrar o Dia do Trabalhador partiu do político João de Oliveira, irmão do primeiro prefeito do município, Dr. Lisboa.

Neste ano, a festa terá como anfitrião o prefeito Alan Delon, conhecido como “o menino do Madeiro”, filho do saudoso ex-prefeito Zé Filho. Alan venceu as eleições municipais de 6 de outubro de 2024 em uma disputa marcada por uma vitória histórica.

Prefeito Alan Delon

Como parte das celebrações, três grandes atrações musicais vão animar a noite na Praça das Mangueiras: Galícia, Taty Girl e Marcos Julião. Os shows terão início a partir das 22h.

Realização: prefeitura municipal de Madeiro, prefeito Alan Delon

Apoio: governo do estado do Piauí, governador Rafael Fonteles; deputado Federal Dr. Felipe Sampaio; deputado estadual Marcos Aurélio Sampaio e vice-governador Thermistócles Filho.

