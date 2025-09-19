Home » Destaques » Juíza da 27ª Zona Eleitoral convoca jovens sem biometria em Luzilândia, Joca Marques e Madeiro

Luzilândia> Madeiro. Publicado em: 19 de setembro de 2025 - Ás: 21:17 - Categorias: Destaques

Juíza da 27ª Zona Eleitoral convoca jovens sem biometria em Luzilândia, Joca Marques e Madeiro

Por Sousa Neto

A juíza Rita de Cassia Silva da 27ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, convocou os eleitores a regularizarem a situação biométrica. Do total de 31 mil eleitores cadastrados na região, cerca de 1.300 ainda não realizaram o procedimento.

O grupo mais afetado é formado por jovens entre 20 e 24 anos, que emitiram o título eleitoral em 2021, durante o auge da pandemia, período em que a coleta biométrica estava suspensa.

Segundo a magistrada, além de garantir maior segurança no processo eleitoral, o cadastro biométrico é requisito para acesso a serviços digitais do governo, como o Gov.br.

A baixa adesão também traz prejuízos institucionais: a 27ª Zona Eleitoral não consegue alcançar o Selo de Qualidade da Justiça Eleitoral – Categoria Biometria, concedido às zonas eleitorais que se destacam no índice de cadastramento.

A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores que ainda não realizaram a biometria compareçam ao cartório eleitoral, em horário de expediente, munidos de documento de identidade e título de eleitor.