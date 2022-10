Wellington intensifica campanha em São João do Arraial e Luzilândia

O candidato a Senador, Wellington Dias (PT), esteve em São João do Arraial e Luzilândia, na região Norte do estado, nesta quarta-feira (28), onde enfatizou que continuará trabalhando até o último dia de campanha para levar a mensagem de Lula e Rafael a todo o estado.

Em São João do Arraial, o ex-governador participou de uma carreata organizada pela prefeita Vilma Lima e pelo deputado estadual e candidato à reeleição, Francisco Limma, onde conversou com os moradores e lideranças da região.

Já em Luzilândia, Wellington participou de um grande comício na Praça de Santa Luzia, promovido pela prefeita Fernanda Marques e pela candidata a deputada estadual, Janaínna Marques.

“Continuamos trabalhando muito nesses últimos dias de campanha para levar a mensagem de esperança ao povo. Nessa região temos grandes líderes, com quem podemos contar, que lutam para trazer melhorias para o povo e é em nome do povo que queremos continuar com essa parceria, mas agora com Lula e Rafael à frente. Quero estar no Senado ajudando a trazer mais projetos e recursos para desenvolver ainda mais o Piauí”, frisou o candidato.

