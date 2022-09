FRANCISCO MEIRELES E LUIZINHO DO PEIXE REPRESENTAM O PIAUÍ NO IV IFC 2022 EM FOZ DO IGUAÇU-PR

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI Os piscicultores madeirenses Francisco Meireles e Luizinho do Peixe estavam entre os representantes do Piauí no IV IFC Internacional 2022 o maior evento brasileiro de produção aquícola realizado em Foz do Iguaçu-PR, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro.

O Internacional Fish Congress e Fish Expor Brasil 2022 contou com especialistas dos quatro continentes e todo este mega evento com um único objetivo, GERAR NEGÓCIOS.

O público alvo deste congresso, foram empresários, aquicultores, armadores de pesca, agentes do mercado (varejo e food service), prestadores de serviços, fornecedores, dirigentes, profissionais do setor e formadores de opinião.

Representando o Piauí e o Madeiro, Luizinho do peixe palestrou sobre a psicultura do Madeiro e como ela movimenta a economia da região dos cocais e a importância que tem os pequenos piscicultores para mudar realidades.

Desta palestra do madeirense Luiz do Peixe ficou pautado a criação da “Associação dos Pequenos Criadores de Peixe do Brasil”. Só para destacar a relevância da fala de Luiz do Peixe neste evento internacional.

O ex-ministro da pesca Altemir Gregolin e presidente do IFC falou neste vídeo sobre a palestra do madeirense Luiz do Peixe, veja:

Altemir Gregolin ex-ministro da pesca fala sobre o madeirense Luiz do Peixe

Ex-vereador de Joca Marques-PI e piscicultor Francisco Meireles