Equatorial Piauí anuncia novo modelo da fatura de energia e mais serviços disponíveis nos canais digitais

A Equatorial Piauí comunica aos seus clientes que, a partir do dia 05 de setembro, a fatura de energia estará com um novo formato. Dentre as novidades estão o tamanho da conta, que ficará maior, a inserção de mais um QR Code para emissão da nota fiscal eletrônica, mudança de nomenclaturas para facilitar ainda mais o entendimento da fatura e mais detalhes de consumo.

Além disso, a Distribuidora realizará a implantação de um novo sistema comercial, que vai possibilitar a inclusão de mais serviços nos canais digitais, como parcelamento de débitos por meio do site e aplicativo e segunda via da conta de energia 100% completa.

Saiba mais em: https://pi.equatorialenergia.com.br/2022/08/equatorial-piaui-anuncia-novo-modelo-da-fatura-de-energia-e-mais-servicos-disponiveis-nos-canais-digitais/