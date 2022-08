Rafael e Wellington finalizam agenda do dia com caminhada em Nossa Senhora dos Remédios

Rafael Fonteles e Wellington Dias, candidatos do PT a governador e senador, concluíram a agenda desta quarta-feira (24) no município de Nossa Senhora dos Remédios, onde destacaram as principais propostas para a região. Antes, eles passaram por Joca Marques, Madeiro, Matias Olímpio, Campo Largo do Piauí e Porto.

Em Nossa Senhora dos Remédios, o time do povo conta com o apoio do vice-prefeito Peixinho; dos ex-prefeitos Manoel Lázaro, Ronaldo Lages e Zé Alexandre; da presidente da Câmara, Silvânia Oliveira, do líder político Pedro Filho e de quatro vereadores.

Rafael pontuou obras importantes que já foram feitas e que pretende concretizar no município. “A maior obra de asfalto foi feita aqui no governo de Wellington Dias – foram 34 mil metros quadrados. Agora a cidade precisa de uma adutora para resolver o problema da falta de água, essa é uma das maiores reivindicações e nossa prioridade pra Nossa Senhora dos Remédios”, disse.

Wellington Dias disse que o povo de Nossa Senhora dos Remédios pode contar com o time de Lula e Rafael. “Essa é uma região com muitos potenciais que, com certeza vai apoiar o Time do Povo, mas também vai contar com reciprocidade do nosso time, que tem o compromisso de trabalhar por Nossa Senhora dos Remédios e pelo Piauí”, afirmou.