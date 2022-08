Em Campo Largo do Piauí, Rafael Fonteles destaca propostas para a região

O candidato do PT a governador, Rafael Fonteles, esteve no município de Campo Largo do Piauí nesta quarta-feira (24), onde realizou uma carreata e apresentou propostas para a região. Apenas hoje ele já passou por Joca Marques, Madeiro e Matias Olímpio. O dia será concluído com caminhadas e carreatas em Porto e Nossa Senhora dos Remédios.

Rafael falou sobre a recuperação das rodovias que ligam as cidades próximas. “Já foi feita a recuperação da rodovia que liga Barras a Nossa Senhora dos Remédios, a de Nossa Senhora dos Remédios a Porto e agora está em execução a de Porto a Campo Largo para depois seguir para Matias Olímpio e Luzilândia. Nos compremetemos a concluir e facilitar a vida de todos que precisam se deslocar, são obras realmente importantes”, afirmou.

Em Campo Largo, Rafael e o time do povo têm o apoio do prefeito Jairo Leitão, do ex-prefeito Charles Fortes e de 5 dos 9 vereadores do município. Todos marcaram presença, além do candidato a vice-governador, Themístocles Filho, e dos candidatos a deputados Georgiano Neto, Júlio César, Francisco Limma e Fábio Abreu.