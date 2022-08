Rafael e Wellington reúnem multidão em carreata em Madeiro e Joca Marques

Os candidatos do PT a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, realizaram na manhã desta quarta-feira (24) uma caminhada por Joca Marques, a 247 km ao norte de Teresina.

Rafael pediu o empenho máximo dos jocamarquenses. “Temos um apoio forte da população de Joca Marques e Luzilândia, renovamos as energias para lutar mais pelo Piauí, em especial por essa região. Quero pedir o máximo de empenho nesses 39 dias que faltam para as eleições, que são os mais importantes. Vamos ecoar a nossa voz para que todo o Piauí saiba que o melhor projeto para o estado e Brasil é o do time de Rafael, Wellington e Lula”,

Wellington Dias reafirmou o compromisso com a região dos Cocais. “Joca Marques nos recebeu de braços abertos, querem o melhor e reconhecem que o melhor para o Piauí é o Time do Povo. Esse time liderado pela Janaínna e outros líderes estão junto com a gente, por isso, reafirmamos nosso compromisso com Joca Marques e toda essa região”, disse.

Participaram da caminhada a prefeita de Luzilândia, Fernanda Marques, o ex-prefeito de Joca Marques, Betão Marques, a candidata a deputada estadual Janaina Marques e o candidato a deputado federal Fábio Abreu além de vereadores e lideranças que apoiam o time do povo.

Joca Marques-PI

Joca Marques é o primeiro de seis municípios que os candidatos visitam nesta quarta-feira. Hoje eles ainda passam por Madeiro, Matias Olímpio, Campo Largo, Porto e Nossa Senhora dos Remédios.

Os candidatos do PT a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, realizaram na manhã desta quarta-feira (24) uma carreata pelo município de Madeiro, logo depois de caminhada em Joca Marques, onde iniciaram agenda de atividades de campanha. Ainda hoje eles passam por Matias Olímpio, Campo Largo, Porto e Nossa Senhora dos Remédios.

Em Madeiro, acompanhados de lideranças municipais, da região e com o prefeito Pedro Filho, que era do Progressistas e se filiou ao MDB para aderir à base governista, Rafael e Wellington Dias seguiram em carreata pela cidade com centenas de carro e motos. “Uma grande carreata aqui, com muita gente aos gritos de ‘Rafael, Wellington e Lula’. A cada cidade vemos a força que o nosso time vem ganhando e que nos deixa cada vez mais confiantes na vitória”, disse Rafael.

Madeiro-PI

Wellington Dias frisou que irá trabalhar por mais obras e desenvolvimento para Madeiro. “Estamos aqui para assumir compromisso com o povo de Madeiro. Vamos seguir com esse time trabalhando de manhã, de tarde e de noite para trazer ainda mais desenvolvimento para Madeiro e para o Piauí”, afirmou.

Além do prefeito Pedro Filho, vereadores e de outras lideranças do município e cidades vizinhas, participaram da atividade os candidatos a deputado Castro Neto, Firmino Paulo, Janaína Marques, Fábio Abreu e Francisco Limma.