Em Matias Olímpio, Rafael Fonteles recebe adesões de três lideranças do PP

Após caminhada em Joca Marques e carreata em Madeiro, Rafael Fonteles, candidato do PT a governador, participou nesta quarta-feira (24) de atividade de campanha no município de Matias Olímpio. Na ocasião, ele recebeu a adesão de três lideranças políticas do Progressistas: o vice-prefeito Israel Garcia e os vereadores Chaguinha e Chico Bina.

Rafael foi recepcionado na cidade pelo prefeito Genivaldo Almeida e outras lideranças do município e região. No encontro com o povo, ele destacou as principais propostas para a região. “A rodovia que dá acesso ao município e a outras cidades foi feita e refeita por esse time, assim como o apoio à agricultura e piscicultura, que é uma grande vocação desta região. Mas precisamos de mais apoio na comercialização, agregação de valor e acesso à tecnologia, além de priorizar uma educação e saúde de melhor qualidade e fortalecer a segurança pública”, pontuou.

Também companharam as atividades em Matias Olímpio o candidato a vice-governador Themístocles Filho, o ex-prefeito Antônio Sinda, os deputados e candidatos Merlong Solano, Felipe Sampaio, Janaina Marques, Fábio Abreu e Francisco Limma, além dos vereadores que apoiam a base governista no município.