Abertura do Regional de Seleção dos Cocais

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI Foi aberto hoje (21/08) domingo, o Regional de Seleções dos Cocais no estádio Raimundo Marques evento esportivo da secretaria de esporte, com o secretário Jr. Portela, apoiado pela prefeita Fernanda Marques e a deputada Janaína Marques.

O ponta pé inicial do regional foi entre a seleção de Luzilândia e Matias Olímpio e contou com a presença do vice-prefeito Oliveirinha e vereador Dida que deram o primeiro chute da partida e destacando o vice-prefeito que se garantiu em várias embaixadas de bola.

A seleção de Luzilândia começou bem marcando o primeiro gol, logo depois outro gol, mais na sequência Matias Olímpio reagiu e fez dois gols empatando.

O técnico Sena da seleção de Luzilândia disse, que, apesar da estreia a seleção se comportou bem mesmo pegando um gol de empate no final do segundo tempo e agora é treinar bastante para o próximo jogo com a seleção de Barras-PI.

O José Creumar, técnico da seleção de Matias Olímpio disse que no início ouve alguns erros e por isso tomaram dois gols de Luzilândia mais conseguiram se superar fazendo dois gols, também, forçando um empate e isso é bom para enfrentar a seleção do Madeiro-PI, que, segundo ele, é muito forte, disse, à reportagem do LuzilândiaOnline.

Secretário de Esporte, Jr. Portela