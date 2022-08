Auxílio Brasil tem inclusão recorde de famílias em agosto e número de pessoas atendidas chega a 20,2 milhões em todo país

Desde julho, 2,2 milhões de famílias foram incluídas. Neste mês, R$ 12,14 bilhões serão transferidos para pagamento do Auxílio Brasil nas 27 unidades da Federação

No mês de agosto, 20,2 milhões de pessoas serão atendidas pelo Auxílio Brasil em todo o país. Serão R$ 12,144 bilhões repassados para o pagamento do benefício a famílias de todas as 27 unidades da Federação. Desde julho, mais de 2,2 milhões de famílias foram incluídas no programa.



Com a inclusão dessas novas famílias, todos aqueles que apresentavam perfil para serem atendidos pelo programa no Cadastro Único foram contemplados. Agosto também marca o primeiro mês do novo valor do programa, que agora tem o benefício mínimo de R$ 600. Os pagamentos têm início nesta terça-feira (09.08) e avançam até o dia 22, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.



Os nove estados da região Nordeste concentram o maior número de famílias atendidas: mais de 9,423 milhões. Na sequência aparecem o Sudeste, com mais de 5,964 milhões; o Norte (mais de 2,419 milhões) e Sul (mais de 1,340 milhão). A região Centro-Oeste, com cerca de 1,053 milhão de famílias, é a que tem o menor número de contemplados pelo programa.



O Nordeste é, também, a região que mais recursos receberá em agosto para o pagamento dos benefícios: mais de R$ 9,423 bilhões. Segunda região com maior volume a ser transferido, o Sudeste receberá mais de R$ 5,964 bilhões.



Entre os estados, a Bahia tem o maior número de famílias contempladas: mais de 2,487 milhões e receberá o maior repasse: mais de R$ 1,493 bilhão. São Paulo vem logo atrás, com mais de 2,449 milhões e repasses de mais de R$ 1,480 bilhão. Apenas esses dois estados contam com mais de dois milhões de beneficiários.



Na outra ponta, Roraima é o estado com o menor número de famílias atendidas e o menor valor de repasse: 63.094 e R$ 38,684 milhões, respectivamente. Em seguida aparecem o Amapá — 114.986 e R$ 68,930 milhões — e Rondônia — 116.281 e R$ 69,483 milhões.



Desde que começou a ser pago, em novembro de 2021, o Auxílio Brasil já transferiu mais de R$ 72,467 bilhões, recursos que chegam a todos os 5.570 municípios do país. Desde o início do programa, mais de 7,1 milhões de famílias já foram incluídas no Auxílio Brasil.

Quem tem direito?



O auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de extrema pobreza, situação de pobreza; e também a famílias em regra de emancipação. Em situação de extrema pobreza estão as famílias que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já aquelas em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.



Como ter acesso ao benefício?



As famílias que preencherem os requisitos para ter acesso ao Auxílio Brasil devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita no seguinte endereço eletrônico: Link



Depois de ser incluído no Cadastro Único, o interessado precisa confirmar os dados em uma entrevista presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras.



