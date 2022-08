Seduc abre inscrições para curso de operador de caixa nos municípios de Barras, Batalha, Esperantina, Luzilândia e Joaquim Pires.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc/PI) abriu inscrições para os cursos de qualificação profissional no âmbito do programa Qualifica Mais/Emprega Mais. O programa tem como objetivo qualificar trabalhadores(as) e aprendizes com ofertas vinculadas às necessidades de mão de obra qualificada.



Estão sendo ofertadas, no total, 125 vagas para os cursos de operador de caixa nos municípios de Barras, Batalha, Esperantina, Luzilândia e Joaquim Pires, 25 vagas para cada município. Em Barras e Batalha os cursos serão ofertados na modalidade Presencial, com aulas de segunda-feira a sexta-feira, das 18h30 às 21h30. Já em Esperantina, Joaquim Pires e Luzilândia aulas serão na modalidade EAD – semipresencial, nas segundas-feiras e quartas-feiras, das 19h às 21h, com início previsto para o dia 29 de agosto de 2022.

A carga horária total é de 160 horas.



INSCRIÇÕES



As inscrições são gratuitas e destinadas, prioritariamente, para:

• estudantes da rede pública, inclusive da EJA, ou em instituições privadas na condição de bolsista integral;

• estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral;

• trabalhadores;

• beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de renda;

• pessoas com deficiência;

• povos indígenas e comunidades quilombolas;

• adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;

• mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de transferência de renda;

• trabalhadores beneficiários do Programa Seguro-Desemprego, considerados reincidentes



Os interessados devem fazer sua inscrição de maneira PRESENCIAL, conforme cronograma abaixo:



BARRAS

LOCAL: U. E. MATIAS OLÍMPIO AVENIDA PRESIDENTE JK,500 – CENTRO

DATA/HORÁRIO: 03/08/2022, das 9h às 12h e 13h às 16h

BATALHA

LOCAL: CETI CONSELHEIRO SARAIVA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 646 – CENTRO DATA/HORÁRIO: 04/08/2022, das 9h às 12h e 13h às 16h



ESPERANTINA

LOCAL: CETI JOSÉ NOGUEIRA DE AGUIAR – AV. MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, 1258 –

CENTRO

DATA/HORÁRIO: 08/08/2022, das 9h às 12h e 13h às 16h

JOAQUIM PIRES

LOCAL: U. E. JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS AVENIDA DRº ARAÚJO, S/N – CENTRO DATA/HORÁRIO : 05/08/2022, das 9h às 12h e 13h às 16h



LUZILÂNDIA

LOCAL: CETI PROFESSORA CLEONICE TELES RUA EVILASIO SALES S/N, BOLA DE OURO DATA/HORÁRIO : 06/08/2022, das 9h às 12h e 13h às 16h



O candidato deve ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental Ii – Anos Finais completo (6º AO 9º ano). No ato da inscrição, o candidato devem apresentar os seguintes documentos:

a) 01 (uma) Cópia da Carteira de Identidade – RG;

b) 01 (uma) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) 01 (uma) Cópia do Comprovante de Residência atualizado (ano de 2022);

d) Declaração de Escolaridade, comprovando a escolaridade mínima exigida pelo Guia Pronatec de cursos FIC, emitido pela Unidade Escolar (original, timbrado, carimbado e assinado pelo gestor) ou autodeclaração de escolaridade conforme modelo anexo ao Edital.



A relação dos candidatos matriculados, por ordem de inscrição, será divulgada no dia 12 de agosto de 2022 e disponibilizada no site da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/PI (www.seduc.pi.gov.br ).

Confira o Edital – https://bityli.com/exdCJ