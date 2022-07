Encerramento do São João da Fé da prefeita Fernanda Marques.

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI O encerramento do 1º São João da Fé da prefeita Fernanda Marques neste (17/07) trás novamente à alegria dos bons tempos do São João da Roça da ex-prefeita, hoje, deputada Janaína Marques. Evento que em 2005 elevou para outro nível as festividades juninas e julinas em Luzilândia.

Antes era apenas eventos longos, cansativos no estádio Raimundo Marques que só servia para destruir a grama.

O São João da prefeita Fernanda 2022 foi três dias de muita manifestação cultural com danças e quadrilhas, locais, da região dos cocais e baixo Parnaíba piauiense e maranhense.

A prefeita Fernanda Marques falou ao encerrar o evento agradecendo todas as quadrilhas e danças que se apresentaram no São João da Fé. Disse que realizou este “São João” com muito amor e carinho para toda população de Luzilândia.

Na sequência o São João da Fé ainda teve continuação com a semana cultural.