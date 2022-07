Saúde Mental: Saiba qual é a relação com a saúde bucal

A saúde mental é muito importante. Isso porque, o resto do corpo pode estar em perfeito estado, mas se a mente, por algum motivo, está doente por algum motivo, todo o resto pode ser prejudicado, como por exemplo a saúde de sua boca.

Em suma, isso acontece pois, problemas como depressão, estresse e ansiedade acabam afetando os dentes.

Um exemplo dessa relação se dá justamente em dentes que não possuem um alinhamento correto. Esse problema pode causar uma variedade de problemas de saúde, como distúrbio da ATM (Disfunção da Articulação Temporomandibular).

Caso os problemas na ATM não sejam tratados de forma devida através de um convênio odontológico para mei, ela pode causar muitas dores de cabeça, enxaquecas, dores no corpo, na cervical e lombar.

Isso tudo pode acabar desencadeando sofrimento psicológico à pessoa que sofre desses distúrbios.

Além disso, outro exemplo são os transtornos mentais, principalmente os que afetam a autoestima que podem surgir a partir de problemas com a estética de um sorriso, por exemplo.

Sabendo disso, confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre a relação da saúde mental com a bucal e veja formas de tratamento e de como evitar todas as patologias para ter uma vida sempre saudável, em todos os sentidos.

Qual é a relação entre a saúde mental e a saúde bucal?

A saúde da mente é algo fundamental. Portanto, o surgimento de doenças como a depressão pode causar sintomas adversos que prejudicam diversas partes do corpo, bem como a saúde bucal, que fará com que o paciente necessite de um plano odontológico para mei.

Isso porque, uma pessoa que sofre de depressão, por exemplo, pode acabar não se alimentando de forma correta, bem como deixando de fazer a ingestão adequada de água e não fazendo a higienização correta dos dentes, por exemplo.

Dessa forma, uma pessoa que sofre de bruxismo e ansiedade pode acabar com um quadro de desgaste dentário piorado, bem como problemas com a ATM.

Em resumo, isso tudo acontece pois todos esses problemas surgem numa espécie de cadeia, em que um favorece o surgimento do outro.

Vale lembrar que isso também acontece com as patologias da boca. Isso porque, se você desenvolve cáries, que não são tratadas através de um plano dental para mei, elas acabam se tornando em coisas mais sérias como tártaros, canais e até mesmo favorecendo o surgimento de gengivites e doenças periodontais.

Vale lembrar que isso é uma característica comum para várias partes do corpo, uma vez que a saúde funciona como uma máquina e nossos tecidos como engrenagens.

Ou seja, a falta de uma peça pode prejudicar as outras que favorecem o surgimento de diversos problemas de forma progressiva e em cadeia.

Justamente por isso que é extremamente importante cuidar da saúde bucal, bem como da mental e das demais partes do corpo, uma vez que, somente dessa forma é possível ter uma qualidade de vida em sua potencialidade total.

Quais doenças bucais podem prejudicar a saúde mental?

Uma vez que já foi possível entender como a saúde bucal pode ser prejudicada por doenças mentais.

Então, confira a seguir algumas das principais patologias que podem surgir devido a falta de saúde mental e com isso, será possível checar se o seu plano odontológico para cnpj cobre essas enfermidades.

Enfermidades gengivais;

Problemas na articulação temporomandibular (ATM);

Má oclusão;

Cáries e formações bacterianas.

Essas são algumas das principais doenças que surgem a partir de problemas com a saúde mental, mas que podem ser tratadas.

Uma vez que a saúde mental também seja tratada, levando em consideração que os transtornos mentais são as principais causas.

Em suma, caso identifique algumas dessas patologias, busque por um dentista através de um plano odonto pme, mas não deixe de buscar por tratamentos psicológicos de forma que possa controlar problemas como a depressão e a ansiedade.

Isso porque, o tratamento apenas de uma questão ou de outra não é suficiente. É necessário tratar as duas para que o problema realmente se resolva.

Caso contrário, é possível voltar a ter patologias bucais e mentais novamente.

Além disso, para evitar maiores desdobramentos, não deixe de fazer consultas periódicas tanto em profissionais para a saúde mental, quanto aos dentistas.

Isso porque, somente com essa rotina será possível estabelecer novamente uma saúde completa em todos os sentidos e uma boa qualidade de vida com bem-estar.

Conteúdo desenvolvido pela equipe do Conviva Melhor, blog criado com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar por meio de conteúdos que reforçam a importância dos cuidados regulares.