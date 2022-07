ABEERTURA DO SÃO JOÃO DA FÉ 2022 DA PREFEITA FERNANDA MARQUES

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI Depois de anos o festival julino volta com todo glamour e o São João da Fé da prefeita Fernanda Marques é o que marca este momento. O São João da Fé é a continuação do São João da Roça da ex-prefeita, hoje deputada Janaína Marques.

A abertura do São João da Fé aconteceu sexta-feira (15/07) com quinze atrações culturais, entre quadrilhas e danças aqui do município e finalizou com Angeirly e o show da banda Libanos.

O secretario de cultura e turismo, Wesley Kairó, abriu os pronunciamentos do 1º São João da Fé, da prefeita Fernanda desejando boas-vindas a todos.

O vice-prefeito Oliveirinha destacou a impotência do São João da Fé como evento gerador de renda para os comerciantes de Luzilândia e região. E disse está muito feliz com esta versão atualizada do antigo São João da Roça.

Em seguida, a prefeita Fernanda Marques abre sua fala cumprimentando seu esposo o empresário Solon Silva e disse que este retorno do São João as ruas de Luzilândia é muito importantes pois traz alegria depois de um momento ruim de perdas para muitas famílias por causa do problema pandêmico mundial.

Disse também que quase 100% da população luzilandense está vacinada e por isso tem esta segurança para fazer grandes eventos aglomerando muita gente da região e finalizou agradecendo o apoio da deputada Janaína Marques, do ex-governador Welligton Dias, do ex-coordenador do Pró-Piauí Rafael Fonteles, da sua mãe Dona Didi, do amigo Dr. Florentino e de todos que fizeram este São João da Fé acontecer.

Fotos Sousa Neto