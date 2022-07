Instituição de Parnaíba oferece plantão psicológico gratuito

UNINASSAU disponibiliza vagas para atendimentos até o dia 12 de agosto

Na última segunda-feira (11), a UNINASSAU Parnaíba, por meio da coordenação do curso de Psicologia, deu início a 1ª edição do Plantão Psicológico. O atendimento é realizado pelos discentes do 9° período da Instituição e acontece de forma gratuita até o dia 12 de agosto. A ação é voltada ao público em geral, com atendimentos individuais, das 8h às 12h e das 14 às 22h. Os encontros acontecem na Clínica-Escola, localizada às margens da BR 343, Km 7,5, S/N, no bairro Floriópolis

“O plantão busca a prestação de atendimento psicológico à comunidade e realiza a inserção dos estudantes em situações práticas. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem o atendimento necessário por questões financeiras. Por isso, iremos ofertar este serviço gratuitamente”, informa a coordenadora do curso de Psicologia da UNINASSAU Parnaíba, Vanessa Guzzi

Interessados em receber o atendimento psicológico devem realizar inscrições por meio do site de extensão da UNINASSAU.