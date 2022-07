Perkons, uma das empresas mais inovadoras do país, completa 31 anos

Aliando pioneirismo e tecnologia, empresa tem história marcada pela atuação em prol da segurança e mobilidade urbana

Curitiba, julho de 2022 – Após três décadas, a Perkons, empresa brasileira especializada em gestão do trânsito, continua a cumprir a sua missão de salvar vidas através do planejamento e desenvolvimento de tecnologias indispensáveis para cidades que se querem inteligentes, organizadas e seguras. Ao completar 31 anos de existência no dia 18 de julho, segue focada na promoção de vias mais humanas, com portfólio de produtos, serviços e soluções que visam qualidade de vida para condutores, pedestres e passageiros.

Atuando no Brasil e América Latina, a Perkons estima que sua atividade ao longo desses anos já poupou cerca de 80 mil vidas. “São mais de três décadas mantendo nosso ideal por um transitar mais seguro, começando no início dos anos 1990, quando os fundadores inventaram a lombada eletrônica, a primeira de muitas soluções criadas para ajudar a sociedade a ter um trânsito mais humano, e que foi eleita uma das 101 maiores invenções do século”, explica Régis Nishimoto, diretor da Perkons.

Desde então, a companhia vem desenvolvendo e utilizando tecnologia de ponta para ajudar cidades de todos os portes, clientes públicos e privados, e toda a sociedade a ter um trânsito mais seguro e democrático, com soluções personalizadas. “Os equipamentos da empresa monitoram mais de cinco bilhões de veículos por ano e promovem índice de respeito à velocidade nos trechos fiscalizados de 99,93% O principal objetivo do nosso trabalho é salvar vidas. Essa é a nossa motivação diária e é pra isso que temos uma equipe e parceiros focados em inovação, tecnologia e qualidade, pensando em soluções de curto, médio e longo prazos”, comenta Nishimoto.

A Perkons está no ranking das campeãs da inovação, integrando a lista de elite no setor de informática e automação. “A inovação está no nosso DNA. Unimos o que há de mais avançado em tecnologia a toda experiência acumulada para contribuir na manutenção do direito de ir e vir de todo cidadão”, completa.

Gestão humana dentro e fora de casa

Sediada em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (PR), e com treze filiais em todas as regiões do Brasil, a Perkons atua em 25 estados e no Distrito Federal, com presença em mais de 490 municípios, além de países da América Latina e de parcerias estratégias ao redor do mundo.

Para criar soluções que mudam o mundo, a Perkons não dedica esforços apenas ao produto final. “As soluções fazem parte da rotina em todos os processos e áreas da organização. Para tal, a gestão humana e estimulante é uma das características da empresa, que há mais de 15 anos conta com um programa que incentiva os colaboradores a desenvolver ideias. As sugestões vão desde mudanças nas rotinas de trabalho, passando por alterações em processos e em características de produtos, até concepção de novos negócios. Como parte do estímulo à participação, as ideias que são implantadas são premiadas”, explica o diretor.

Essa gestão humanizada foi fundamental durante toda a pandemia da covid-19; quando muitas empresas tiveram que parar suas atividades, a Perkons, exercendo atividade fundamental, manteve toda sua linha de trabalho, com segurança e responsabilidade. “A pandemia, os lockdowns, as dificuldades, tudo o que lamentavelmente aconteceu no mundo reforçou ainda mais nosso compromisso com os públicos interno e externo. Conseguimos garantir a segurança no trânsito, sem descuidar da saúde, redobrando os cuidados e as medidas preventivas. Acima de tudo, reconhecemos que temos um time de primeira linha, que em homeoffice ou na fábrica, atuou 100% focado para continuarmos a cumprir nossa missão de ajudar a salvar vidas no trânsito”, ressalta.

“A qualidade Perkons é certificada pela ISO 37001, ISO 27001 e ISO 9001 e, além de sermos uma das maiores e mais inovadoras empresas do sul do país, também figuramos no ranking da Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar. Tudo isso nos enche de orgulho e nos faz comemorar e muito mais esse aniversário, felizes com tudo que construímos e com o olhar no futuro”, completa.

Fonte: Lide Multimídia