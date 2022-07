FINAL DO CAMPEONATO DOS VETERANOS 2022, DO ASSENTAMENTO PALMARES

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI A final da 3ª edição do “Campeonato dos Veteranos 2022” realizado no assentamento Palmares chegou à final neste sábado (9/07) com os times finalistas de Murici dos Portelas e Matias Olímpio.

Oito times participaram do campeonato sendo três de cidades vizinhas, São Bernardo-MA, Murici dos Portelas-PI e Matias Olímpio-PI.

Placar final, 1×0 Matias Olímpio foi o campeão do “Campeonato dos Veteranos 2022”.

O evento organizado pelo Kleber do Palmares tem o apoio da deputada Janaína Marques, prefeita Fernanda Marques, secretário de esporte Jr. Portela e vice-prefeito Oliveirinha.

Quem esteve no campo de futebol Xavierzão do Palmares prestigiando a final do campeonato foi o vereador Dida do povoado Barrocão, representando o legislativo luzilandense.

O secretário Jr. Portela que está conduzindo com estrema competência esta pasta do esporte luzilandense e as diversas modalidades esportivas que está acontecendo na gestão “Agora é Trabalho” da prefeita Fernanda Marques, anunciou que próximo sábado (16/07) tem início o “13º Torneio do Boi” do assentamento Palmares. É terminando um campeonato e iniciando outro, disse: Jr. Portela.

O vice-prefeito Oliveirinha parabenizou pelo evento e lembrou do tempo que jogava bola ao rever velhos amigos de esporte citando o jogador Novinho e disse que se sente em casa no assentamento Palmares. Oliveirinha anunciou também que em breve vai ser iniciado o “Campeonato Regional dos Cocais” aqui em Luzilândia e faz o convite para Murici dos Portelas e Matias Olímpio participar.

Sobre Matias Olímpio foi citado que há uma certa dificuldade de apoio ao esporte matiense e Oliveirinha lembrou que temos uma grande deputada na região (deputada Janaína Marques) que pode ajudar os atletas matienses. E finalizou dizendo que em Luzilândia o esporte tem voz e vez na gestão da prefeita Fernanda Marques.

Murici dos Portelas-PI

Matias Olimpio-PI

Fotos: Sousa Neto