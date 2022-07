Final do 1º Campeonato das Secretarias 2022, prefeita Fernanda Marques

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI A Final do 1.º Campeonato de Futsal das Secretarias 2022 no Poliesportivo é mais um diferencial da gestão Agora é Trabalho da prefeita Fernanda Marques, através de Jr. Portela secretário de esporte que idealizaram este campeonato entre as secretarias do município.

Iniciado há um mês os times da educação e da saúde vão decidir quem será o primeiro campeão deste campeonato inovador.

E terminou em um empate de 2×2 entre os times da saúde e educação, sendo decidido nos penalts e o time da secretaria de saúde foi o campeão.

O vice-prefeito Oliveirinha parabenizou a secretária de saúde Lúcia de Fátima pela sua equipe vitoriosa, parabenizou o secretário de esporte Jr. Portela pela ideia inovadora do campeonato.

A prefeita Fernanda disse que no seu governo o esporte é prioridade e começa pelo pessoal de casa das secretarias do município. E anunciou que em agosto este mesmo campeonato tem continuidade com as mulheres.