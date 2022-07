Comfort lança edição limitada inspirada nas fragrâncias do Brasil

Com óleo de argan e aroma inspirado nos Perfumes do Brasil, a variante “Explosão Floral” oferece fragrância, cuidado e sofisticação para as roupas





São Paulo, julho de 2022 – Com fragrância inédita e em edição limitada, Comfort lança amaciante concentrado Explosão Floral – Perfumes do Brasil. Com óleo de argan e notas de lírio em sua fórmula, o produto oferece cuidado com o tecido, sofisticação, perfume intenso e duradouro para as roupas. Disponível nos formatos de garrafa de 900ml e refil de 810ml, Comfort Explosão Floral pode ser encontrado nas gôndolas de supermercados de todo o Brasil, por tempo limitado.

Após diversos estudos com consumidores, com o objetivo de ouvi-los e colocá-los no centro das estratégias, Comfort percebeu que o brasileiro deseja um amaciante com muito perfume e que mantenha as roupas perfumadas por mais tempo. Atendendo então a esse pedido, a marca desenvolveu uma edição especial inspirada nas fragrâncias do Brasil

Comfort Perfumes do Brasil contém óleo de argan e perfume intenso e duradouro. Sua fórmula tem o poder de penetrar profundamente nas fibras das roupas, tratando o tecido durante a lavagem, prevenindo o esgarçamento e a formação das famosas bolinhas, mantendo a cor das peças por mais tempo. Além disso, a edição limitada contém notas de lírio em sua fragrância, dando a sensação de uma explosão floral cheia de frescor, e ainda conta com óleos essenciais em sua formulação. “Comfort é uma marca que entende o quanto perfume é importante no dia a dia dos brasileiros, por isso somos os únicos com 10x mais perfume. E como uma marca pioneira, sempre buscamos trazer soluções inovadoras que conectem com nosso consumidor. Com isso desenvolvemos a edição limitada Comfort Perfumes do Brasil, que reúne perfume sofisticado com uma performance de fragrância diferenciada.” explica Beatriz Seabra, gerente de marketing de Comfort

Sobre Comfort Primeiro amaciante do Brasil, Comfort está presente há mais de 40 anos nos lares brasileiros. Marca focada em inovação, perfume e cuidado com as roupas, possui um portfólio completo de produtos que oferece desde amaciantes diluídos e concentrados até sabão para lavar roupas e sprays para tecidos. Após lançar o primeiro amaciante concentrado do Brasil, em 2008, Comfort relança, em 2021, seu portfólio com sete variantes, todas com óleo de argan em sua fórmula, deixando as roupas perfumadas, macias e novas por mais tempo. A linha conta com 3 versões de perfume na linha Cuidado Intensivo com 10 vezes mais perfume, além de variantes com benefícios específicos como: fragrância com ingredientes naturais, hipoalergênica e dermatologicamente testada, tecnologia total block que bloqueia o mau odor nas roupas e tecnologia inspirada na água micelar. Para conhecer mais sobre os produtos oferecidos pela marca, acesse o site .

Fonte: inPress Porter Novelli