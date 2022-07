Arraiá do CAPS ( São João da Fé)

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI Mais um aquecimento rumo ao São João da Fé que vai acontecer nos dias 15,16 e 17 de julho aqui no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) com o arraiá do CAPS nesta manhã de terça-feira (28/06).

Na ocasião se apresentaram o arraiá da escolinha disneylandia e o arraiá do CAPS.

O evento organizando pelo Dr. Tésio coordenador do CAPS, recepcionou os convidados, vice-prefeito Oliveirinha representando a prefeita Fernanda, a secretária de saúde, Lúcia de Fátima, Renata Fenelon, diretora do hospital estadual de Luzilândia.

O vice-prefeito Oliveirinha destacou sua alegria deste momento dizendo que geralmente quando as pessoas procuram o CAPS vem deprimida atrás de socorro e hoje, não, todos que estão aqui, estão alegres com a alta estima para cima.

A diretora do HGCB Renata Fenelon, lembrou, que a deputada Janaína tem um carinho muito grande pelo CAPS porque foi criado na gestão dela, quando foi prefeita de Luzilândia.