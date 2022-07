Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI Rumo ao São João da Fé nos dias 15,16 e 17 de julho, hoje teve mais um aquecimento com o Arraiá da Creche Eremita Carvalho da rua 28 de julho.

A criançada com apoio das tias deu os primeiros passos com as danças tradicionais juninas e promoveram uma bela festa registrada nos diversos clic’s e filmagens das câmeras de celulares de mães e pais deslumbrados com a graciosidade de suas crianças.

Finalizando com o arraiá das tias da creche Eremita Carvalho.