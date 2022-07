PREFEITA FERNANDA ENTREGA FARDAMENTO AOS AGENTES DE SÁUDE

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI A prefeita Fernanda Marques, vice-prefeito Oliveirinha, secretária municipal de saúde Lúcia de Fátima, Alex, sec. de administração, Carlos Henrique coordenador dos agentes de saúde e Azeli, coordenadora geral de saúde entregaram nesta manhã de sexta-feira (24/06) no auditório da Sec. de Educação o fardamento dos agentes comunitários de saúde, endemias e vigilância sanitária.

A importância deste fardamento é da segurança e identificar este importante profissional de saúde em suas visitas às famílias do município, destacou o coordenador dos agentes de saúde Carlos Henrique e o vice-prefeito Oliveirinha.

Sobre o cuidado da prefeita Fernanda com os agentes de saúde lembrou que ao assumir a prefeitura de Luzilândia, ficou sabendo que não foi pago o salário do mês de dezembro/2020 e falou para a secretária de saúde Lúcia de Fátima, que eles seriam os primeiros a serem pagos. Porque o recurso veio e a gestão do ex-prefeito Ronaldo Gomes não pagou.

Fernanda também sugeriu que haja uma capacitação para os agentes de saúde se atualizar na atividade profissional que exercem ao lidar com o povo.

E finalizou dizendo que, quando se trabalha com o coração, as coisas dão certo.

Fernanda Marques, prefeita de Luzilândia

Alex, secretário de administração

Azeli, coordenadora geral de saúde

Carlos Henrique, coordenador dos agentes de saúde

Oliveirinha, vice-prefeito de Luzilândia

Lucia de Fátima, secretária de saúde entrega fardamento à agente