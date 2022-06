Colunista do GP1 destaca a prefeita Fernanda Marques de Luzilândia a mais popular da região dos cocais

Por Sousa Neto

O colunista Brunno Suênio do GP1 assina uma matéria nesta quinta-feira (23/06) destacando a prefeita Fernanda Marques de Luzilândia, (262 km da capital), norte do estado, na região dos cocais, baixo parnaíba, como a mais popular.

O reconhecimento deste fato com um ano e seis meses de administração “Agora é trabalho” é visível em todo o município e a cidade antes abandonada pelas últimas duas gestões uma delas a pior de todas do ex-prefeito Ronaldo é um verdadeiro canteiro de obras, desde o caís do rio Parnaíba ao Mirante da Vitória no monte das torres de comunicação.

Este momento novo que Luzilândia está vivendo com a prefeita Fernanda tem o apoio da irmã deputada Janaína Marques que foi prefeita em Joca Marques, Luzilândia, ocupou cargos estaduais e ao longo desta trajetória tem experiência para auxiliar a irmã prefeita fazer uma boa administração e por isso está sendo notada.

A prefeita Fernanda de fato é diferenciada no trato com as pessoas o que tem agregado um carinho muito grande dos luzilandenses com ela e sendo um modelo de administração para outros gestores do baixo Parnaíba piauiense e maranhense.