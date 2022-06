Arraiá Creche Novo Oriente (São João da Fé)

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI O arraiá da Creche Novo Oriente foi o pontapé inicial do São João da Fé nesta quarta-feira (22). Após dois anos sem o nosso arraiá por causa do problema pandêmico mundial o luzilandense estava ansioso por este momento e nesta prévia do São João da Fé que vai ocorrer em julho a creche lotou com as famílias dos alunos e convidados.

A creche organizou quatro apresentações com as crianças e finalizou com a apresentação das tias.O clima de alegria e saudade deste momento contagiou a todos no arraiá da creche Novo Oriente.

A diretora e professora Socorrinha, agradeceu a toda a equipe pela organização do evento e comunicou que por motivo superior à secretaria de educação Laiana Fenelon e a prefeita Fernanda não foi possível estar no evento.