Arraiá da Creche Novo Oriente abre a programação do São João da Fé

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI O São João da Fé que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de julho com grandes nomes da música regional, Banda Líbanos, Farra da Gordinha e Desejo de Menina, além das bandas locais, Angeirly, Renazinho e Dell Forrozeiro é o evento mais aguardado que marca o 1.º São João que será realizado pela prefeita Fernanda.

O início deste evento começa com uma série de arraiá pelas escolas públicas do município que se estende até julho finalizando no São João da Fé.

Quarta-feira (22) a creche Novo oriente, no bairro Novo oriente inicia esta jornada da cultura luzilandense e a direção da creche convida a todos dos bairros vizinhos para esta grande festa caipira. Quinta-feira (23) será a vez do festival da APAE no Beco Cultural as 19 h. Sábado o arraiá será na rua 28 de julho em frente à escola Eremita Carvalho.