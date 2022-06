Rafael Fonteles e Wellington Dias reforçam apoio em encontros nas cidades de Joaquim Pires e Luzilândia

Os pré-candidatos do PT a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, promoveram, nesta sexta-feira (10), encontros para discutir as propostas do Plano de Governo do Time do Povo nas cidades de Joaquim Pires e Luzilândia, região Norte do estado.

Rafael destacou a volta do Brasil ao mapa da fome, citando dados de pesquisa divulgada pelo Instituto Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), que aponta que mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome.

“As pessoas estão sofrendo com a renda diminuindo e o preço das coisas aumentando. Esse modelo de governo está penalizando o povo. Voltamos ao mapa da fome, com mais de 33 milhões de brasileiros em situação de fome, quase o dobro de dois anos atrás. Por isso, estamos discutindo o futuro e dizendo o que está em jogo no nosso país”, afirmou o pré-candidato.

Wellington Dias falou sobre as propostas voltadas a diversas áreas contempladas no Plano de Governo. “Estamos tratando sobre propostas para melhorar a vida das pessoas em Joaquim Pires e Luzilândia, no Piauí e no mundo. Aqui, conversamos com líderes do campo e da cidade, empreendedores, pessoas do setor público e privado sobre propostas para as áreas do turismo, vinculadas à produção de grãos, criação de animais, voltadas para o comércio e serviços, importantes para essa região”, apontou.

Os pré-candidatos contam com forte apoio nos dois municípios. Em Joaquim Pires, os nove vereadores apoiam o Time do Povo: Sansão (PT), Zé Bezim (PT), Luizinho (Solidariedade), João Filho (PSD), Geraldo Farias (PTB), Mariano Pereira (PT), Edy (PT), Adriana (PTB) e Giordano Lucas (PSD).

Joaquim Pires – PI

Já em Luzilândia, dos 11 vereadores, 10 apoiam Rafael e Wellington: Deusimar Lopes (Solidariedade), Fernando Aguiar (PTB), Edimar Zifirino (PTB), João Filho (PTB), Cristovão (PTB), Leia Monteiro (PTB), Clisérgio Plácido (PTB), Morgana (Solidariedade), Gilmara do Napoleão (Solidariedade) e Dida (Solidariedade).

Luzilândia-PI

Nos encontros, estiveram presentes os pré-candidatos a deputado federal Merlong Solano, Rejane Dias, Flávio Nogueira e Florentino Neto; os pré-candidatos a deputado estadual Helio Rodrigues, Flávio Nogueira Júnior, Janaína Marques, além do prefeito de Joaquim Pires, Genival Bezerra, da prefeita de Luzilândia, Fernanda Marques, prefeitos dos municípios vizinhos, vereadores e lideranças da região.

