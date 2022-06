AGENDA DO PRÉ-CANDIDATO A GOVERNADOR RAFAEL FONTELES NA REGIÃO NORTE

O ex-secretário de Fazenda do Piauí e pré-candidato a governador do PT, Rafael Fonteles, recebe nesta quinta-feira (09), o Título de Cidadania Parnaibana e a Medalha do Mérito Legislativo “Vereador Alcenor Candeira”.

Os dois projetos são de autoria, respectivamente, dos vereadores Zé Filho Caxingó (PL) e Fátima Carmino (PT).

A Sessão Solene acontece a partir das 18h30, na Câmara Municipal de Parnaíba, localizada na praça da Graça, no centro da cidade. Será transmitida ao vivo pelas redes sociais do órgão público.



Plano de Governo será apresentado para municípios da região norte

O pré-candidato a governador do PT ainda cumpre agenda de visitas a outros municípios da região norte, onde apresentará as propostas do Plano de Governo, lançado ontem (quarta-feira/08).

Nesta sexta-feira (10), o encontro do Time do Povo acontece nos municípios de Joaquim Pires e Luzilândia.



O encontro em Joaquim Pires está marcado para 15h, no Antigo Clube do Forró, localizado na rua Doroteu Sertão.

O encontro de Luzilândia está marcado para 18h, na AABB, localizada na avenida Porto Alegre n. 4275, bairro Novo Oriente.

FONTE: Assessoria de imprensa dos pré-candidatos Rafael Fonteles e Wellington Dias