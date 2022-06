Prefeita Fernanda Marques inaugura biblioteca, telecentro e entrega certificados aos jovens do NUCA

Por Sousa Neto

A gestão “Agora é Trabalho” da prefeita Fernanda Marques desde o aniversário da cidade de Luzilândia dia 10 de março que vem dando sequência a uma serie de inaugurações e neste (6/junho) pela manhã aconteceu mais uma.

A biblioteca municipal está de casa nova na rua João Carvalho, centro, e no mesmo prédio abriga também o telecentro que está ofertando educação digital gratuita e de qualidade preparando o luzilandense para o mercado de trabalho.

Tanto a biblioteca como o telecentro foram iniciados em 2007 e 2008 na gestão Novo Tempo da ex-prefeita, hoje, deputada Janaína Marques e resgatada na gestão atual da sua irmã prefeita Fernanda Marques estes dois espaços importantes para a educação do luzilandense.

Logo mais à noite no assentamento palmares a prefeita Fernanda Marques e sua equipe de governo com as lideranças do assentamento entregaram certificados aos jovens do Nuca – Núcleo de Cidadania dos Adolescentes.

Aqui no Palmares o Nuca começou ano passado com o Ricardo à frente deste trabalho que é uma iniciativa do selo Unicef para o desenvolvimento social destes jovens com rodas de conversas, palestras e segundo o Ricardo o Nuca aqui em Luzilândia se encontra com boa pontuação se aproximando cada vez mais de conquistar o selo.

O objetivo do NUCA é fomentar o desenvolvimento social destes jovens e muitas das suas ideias já foram ouvidas pela prefeita e estão no processo de ser inseridas na gestão após serem aprovadas no legislativo municipal disse a prefeita Fernanda Marques a reportagem do Luzilandiaonline.

Outro fator importante deste projeto destacou o vice-prefeito Oliveirinha é evitar que o jovem enverede pelo caminho errado.