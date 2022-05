Home » Destaque » Nota de Esclarecimento

Luzilandia. Publicado em: 28 de abril de 2022 - Ás: 07:53 - Categorias: Destaque

Nota de Esclarecimento

A Equatorial Piauí comunica que problemas técnicos na linha de transmissão que atende as subestações Matias Olímpio e Esperantina provocaram a interrupção do fornecimento de energia para nove municípios da região norte do estado.

Após o registro da ocorrência, o Centro de Operações da concessionária imediatamente acionou seu plano de contingência e segue atuando para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível.

Municípios afetados pela ocorrência

Luzilândia, Joca Marques, Madeiro, Joaquim Pires, São João do Arraial, Campo Largo, Matias Olímpio, Porto e Nossa Senhora dos Remédios.

