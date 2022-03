Home » Destaque » Secretária de saúde de Madeiro-PI é alvo de oposição politica de ex-secretário

Publicado em: 23 de março de 2022 - Ás: 18:24 - Categorias: Destaque

Secretária de saúde de Madeiro-PI é alvo de oposição politica de ex-secretário

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI O vereador Garcia na abertura do ano legislativo dia 26 de fevereiro de 2022, bradou em alta voz da tribuna da câmara para o prefeito Pedro Filho sentado na primeira fila do plenário José de Ribamar Araújo Filho se declarando com todas as letras “oposição”.

E não demorou muito para o vereador por em ação sua oposição: a secretária de saúde Carol Loiola que lhe substituiu na pasta foi o alvo. O vereador é ex-secretário de saúde.

O vereador Zé Garcia protocolou junto ao MP-Ministério Público em Luzilândia, uma denúncia para averiguar o acumulo de cargo de Carol Loiola. Ela é secretária de saúde de Madeiro e aos fins de semana trabalha (enfermeira) no hospital estadual de Luzilândia-PI acerca de 26km.

No próprio despacho é citado que este acumulo de cargo é permitido pela Constituição Federal no artigo 37, inciso 16 quando houver compatibilidade de horários que é o caso da secretária Carol Loiola. Sendo assim a secretária não está enquadrada em nenhum ilícito citado no mesmo artigo 37 que também proíbe à acumulação de cargos. E a lei 8.112 ampara a servidora para o trabalho nos dois lugares.

Este cuidado do vereador Garcia pela coisa pública está correto, é seu trabalho fiscalizar.

No entanto, a denúncia por acúmulo de cargo não se sustenta pelo próprio artigo citado no “despacho de instauração” do vereador.

