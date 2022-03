Home » Destaque » PREFEITO PEDRO FILHO DA AUMENTO SALARIAL PARA PROFESSORES DE 37,24% O MAIOR DA REGIÃO DOS COCAIS NORTE DO ESTADO

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI O projeto de Lei 01/2022 do executivo para reajustar o salário do professor madeirense em 37,24 % foi aprovado por unanimidade na sessão-extra de quinta-feira (03) de Março na câmara de vereadores.

O piso salarial de 33,24 % do presidente Bolsonaro, ganhou aqui no Madeiro-PI mais 4% do prefeito Pedro Filho totalizando 37,24% o maior da região dos Cocais.

Este projeto do executivo, foi discutido no plenário da câmara pelos vereadores e após discussão do projeto foi votado em dois turnos por unanimidade na presença dos professores no auditório José Ribamar de Araújo Filho.

Durante a discussão, o vereador de oposição Zé Garcia levantou dúvidas sobre o projeto dizendo ser mal elaborado e feito na madrugada sem a participação de professores na elaboração do projeto. E pediu ajuda da sua assessoria particular para tentar entender o projeto que segundo seu assessor, o projeto não traz o impacto financeiro do orçamento aos cofres públicos, falta esta planilha.

O assessor jurídico da Câmara, Dr.José Carlos Borges de Sousa, respondeu ao vereador Zé Garcia e à sua assessoria Dr. Vitaliano Neto dizendo que todo parecer tem que ser técnico, não político e não é por evidência que vive o profissional do direito mais por parecer técnico e não deve usar a tribuna da casa para movimentos políticos.

