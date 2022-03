Home » Destaque » NORTE DO PIAUÍ: “ESCAMOTEARAM A ENQUETE”

NORTE DO PIAUÍ: “ESCAMOTEARAM A ENQUETE”

Quem é Godofredo Brito, o cocalense lançado por internautas como pré-candidato a Deputado Estadual numa enquete onde desbancou de lavada a filha do Mão Santa, o Coordenador do Pro Piauí no litoral, o Deputado Dr. Hélio e o Ex-Governador do estado Zé Filho?

Godofredo Brito, mais conhecido como Fiscal do Povo, ainda não confirmou oficialmente em que partido irá se filiar, mas seu nome já chega muito forte fazendo medo aos velhos caciques do norte do estado.

Na manhã de domingo (20) um blogueiro lançou uma enquete nas redes sociais para os internautas votarem em seus pretensos pré-candidatos ao cargo de Deputado Estadual.

Inicialmente, os pré-candidatos escolhidos pelo autor da enquete foram os seguintes: Gracinha Moraes Sousa (Filha do prefeito de Parnaíba Mão Santa), Hilder Monção (Radialista), o Deputado Dr. Hélio, o Ex-Governador Zé Filho e o Rubens Vieira (Coordenador do Pro Piauí na região norte).

A enquete estava rolando tranquilamente até que um internauta acrescentou nela o nome do cocalense Godofredo Brito, conhecido como Fiscal do Povo, que tem uma TV Web em Cocal e é responsável pelo portalfiscaldopovococal.blogspot.com. Daí em diante, o cenário da enquete tornou-se uma grande polêmica e acabou tendo um final inusitado e surpreendente.

Aos pouquinhos, Godofredo Brito foi saindo do último lugar, onde estava com o mesmo número de votos do Ex-Governador Zé Filho, e em algumas horas atingiu o topo da enquete, ficando como primeiro colocado. Das 10 horas e pouco da manhã até o meio da tarde, os internautas fizeram o nome do Fiscal do Povo subir da última colocação para a primeira.

Foi aí que começou a polêmica entre os nomes do Rubens Vieira e de Godofredo Brito. Pois ambos são cocalenses e extremamente rivais entre si: os internautas de Cocal e região que rejeitam o Rubens Vieira começaram a votar no Fiscal do Povo, na expectativa de que Godofredo Brito não saísse do primeiro lugar. Em pouco tempo, os internautas que votavam em Godofredo Brito já travavam grande embate nas redes sociais para que o Fiscal do Povo não saísse do topo da enquete, fazendo o Coordenador do Pro Piauí “comer poeira”. Já os seguidores do Rubens Vieira ficavam cada vez mais apreensivos com a falta de apoio do povo ao pré-candidato, que não conseguia retomar a liderança na enquete. Enquanto isso, o Fiscal do Povo só despontava cada vez mais na frente, distanciando-se do Rubens Vieira a cada minuto que se passava.

Lá pelas tantas da tarde, alguns cabos eleitorais do Rubens Vieira começaram a lançar o link da enquete em grupos de WhatsApp na tentativa de alavancar o nome do patrão. Mas não adiantou: Godofredo Brito se manteve na liderança até que a derrota acachapante do Rubens Vieira começou a ficar feia e irreversível. Foi então que supostamente ligaram para o autor da enquete ordenando-o que a tirasse do ar. A enquete de fato saiu do ar e o autor da mesma alegou que não a tirou do ar, mas que ela tinha expirado automaticamente. Depois mudou a versão, dizendo que na verdade tirou sim ela do ar porque Godofredo Brito não pediu autorização para participar. E depois mudou a versão NOVAMENTE, dizendo agora que tirou a enquete do ar porque ela teria sido hackeada.

Segundo informações, o autor da enquete seria dono de um blogue que recebe patrocínio da Prefeitura de Cocal, cujo prefeito é um sucessor do grupo político do ex-prefeito Rubens Vieira.

Numa live ontem, o Godofredo Brito disse que os membros do grupo do ex-prefeito de Cocal “ESCAMOTEARAM A ENQUETE!”, usando o verbo “escamotear” em referência à Operação Escamoteamento, que acusa Rubens Vieira na Justiça de ter “escamoteado” mais de 20 milhões de reais do povo cocalense, em tese liderando um grande esquema de fraude a licitações públicas no município.

Conheça um pouco sobre Godofredo Brito, o cocalense conhecido como o “Fiscal do Povo”, um cidadão comum que trabalha com jornalismo e que desbancou os velhos caciques cheios da grana do norte do estado:

