Nota de Esclarecimento

14 de fevereiro de 2022

A Equatorial Piauí informa que por volta das 3h20 desta segunda (14) registrou um bloqueio na Linha de Distribuição de 69kV entre Esperantina e Matias Olímpio, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia para 40 mil clientes na região norte.

Imediatamente após o bloqueio, equipes de atendimento emergencial, inspeção e manutenção de linha viva, que atuam em redes de alta tensão energizadas, foram acionadas para a realização de manobras na rede elétrica e identificação de defeitos. Com a atuação das equipes, em menos de 30 minutos após o início da ocorrência, o fornecimento foi normalizado para mais de 19 mil clientes, o que corresponde a mais de 47,2% do total impactado.

Neste momento, as equipes da distribuidora seguem empenhadas na operação que visa normalizar o serviço nas áreas urbanas e rurais do município de Luzilândia, que permanecem com o fornecimento interrompido. A Equatorial lamenta os transtornos e informa que tem empreendido todos os esforços para restabelecer o fornecimento o mais breve possível. A área de Relacionamento da Distribuidora está em contato direto com a gestão dos municípios, para suporte e centrais de vacinas e hospitais.

Os clientes que precisarem entrar em contato com a Equatorial poderão ligar para a Central de Atendimento, por meio do número 0800 086 0800, pela Clara (assistente virtual), via whatsapp (86) 3228-8200, pelo site equatorialenergia.com.br ou pelo aplicativo da Equatorial Energia disponível para as plataformas Android e iOS.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Piauí

