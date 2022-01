Home » Destaque » Ladrões roubam estruturas de metal da ponte de Luzilândia já algum tempo e até agora sem resposta do poder público para prende-los

Ladrões roubam estruturas de metal da ponte de Luzilândia já algum tempo e até agora sem resposta do poder público para prende-los

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI A ponte de Luzilândia um sonho antigo concretizado no dia 3 de julho de 2014 inaugurado pelo governador Wilson Martins uniu definitivamente o Piauí e Maranhão.

Uma obra bem feita com um aterro que após 7 anos de construção não apresenta sinais de deterioração como o aterro do lado maranhense feito pelo governo comunista do Flavio Dino.

No entanto o tempo não é o inimigo principal da ponte, mais à ação de ladrões que estão roubando já alguns anos as estruturas de metal de proteção aos pedestres colocando em risco quem usa a ponte todo dia.

Há muito tempo tem ocorrido o roubo destas estruturas e nenhuma resposta do poder público até agora se fez notar.

Os ladrões destruíram o concreto ao redor das estruturas e as peças menores conseguiriam levar estas que restaram não roubaram porque precisam de mais tempo para serrar e assim poderiam ser flagrados.

Esta obra patrimônio da cidade e um sonho antigo realizado exposta ao ataque de ladrões e sem nenhuma resposta do poder público municipal, estadual e federal para proteger em quase oito anos de inauguração da ponte.