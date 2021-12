Home » Destaque » Matéria do blog GP1 com informação do tenente Saboia coloca o vice prefeito de Madeiro na cena do crime, sendo que estava em viagem na hora do ocorrido.

Polícia. Publicado em: 29 de novembro de 2021 - Ás: 01:47 - Categorias: Destaque

Matéria do blog GP1 com informação do tenente Saboia coloca o vice prefeito de Madeiro na cena do crime, sendo que estava em viagem na hora do ocorrido.

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI O prefeito Zé Filho foi assassinado por volta das 18hs deste domingo (28) com três tiros na rua ao lado do Campo Queiroz quando se dirigia ao seu veículo para retornar pra casa. Os disparos foram efetuados por um homem conhecido por Felipe sobrinho do ex-prefeito Zé Neto.

Este assassinato chocou o Madeiro e região e as informações se espalharam por toda a mídia e algumas contraditórias.

Por exemplo o blog teresinense GP1 trás a informação que o vice-prefeito e o Felipe autor dos disparos que matou o prefeito Zé Filho chegaram ameaçando Zé Filho e ocorreu o crime.

A produção do Luzilandiaonline entrou em contato com o vice-prefeito Pedro Filho que enviou um áudio pelo watzap do site e disse: que saiu de Madeiro por volta das 16:30 hs destino a Teresina e estava entrando na cidade de Morro do Chapéu-PI quando foi informado pela ligação da sua sobrinha Jeovana informando o corrido.

Veja o print do blog GP1 com a informação “enviazada” citando como fonte o tenente Saboia de Madeiro.

Tentamos contato com o tenente Saboia via watzap pra falar sobre a matéria do blog GP1 e até o fechamento da matéria não respondeu.

