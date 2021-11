Home » Destaque » Prefeito Zé Filho recebe a visita das deputadas Lucy, Margarete Coelho e do prefeito Joel na abertura do campeonato madeirense 2021

Publicado em: 18 de outubro de 2021 - Ás: 14:51 - Categorias: Destaque

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI Fim de semana movimentado com a abertura do campeonato madeirense de futebol taça prefeito Zé Filho marcando o retorno da atividade esportiva e as visitas das deputadas Lucy, Margarete Coelho e do prefeito de Floriano, Joel, todos do PP-Partido Progressista.

Após quase dois anos de atividade esportiva parada aqui no Madeiro por conta do problema pandêmico mundial o prefeito Zé Filho com o Departamento de Esporte organizaram uma grande festa para o retorno do futebol com a abertura do tradicional campeonato madeirense (2021) taça prefeito Zé Filho.

Na manhã de sábado (16) o amistoso de veteranos entre Madeiro-PI e Milagres-MA com a participação do jogador José Augusto, prefeito de Milagres e do Zé Filho prefeito de Madeiro é o ponta pé inicial desta grande festa.

Logo mais a tarde na residência do prefeito Zé Filho a recepção à deputada estadual Lucy, deputada Federal Margarete Coelho e do prefeito Joel de Floriano-PI marcou o inicio de um diálogo com o Madeiro para 2022.

A deputada Lucy se comprometeu a parti deste momento ser a voz do Madeiro, Margarete Coelho disse que sua caminhada politica é uma caminhada pelo povo e o prefeito Joel ficou encantado com o Madeiro e promete voltar para contribuir muito mais com este município.

O prefeito Zé Filho encorajou a todos para “fazer fluir este trabalho pelo estado do Piauí e Madeiro sem dúvida alguma e todos unidos, porque unidos somos mais fortes”.

Em seguida os convidados do prefeito Zé Filho foram ao Campo Queiroz participar da abertura do campeonato madeirense com a distribuição de material esportivo para as equipes e o chute inicial do prefeito Zé Filho abrindo oficialmente o campeonato onde treze equipes vão disputar a “Taça Prefeito Zé Filho”.

