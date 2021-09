Home » Brasil » Feriado prolongado requer maior cuidado dos motociclistas

Destaque. Publicado em: 3 de setembro de 2021 - Ás: 15:49 - Categorias: Brasil

Feriado prolongado requer maior cuidado dos motociclistas

No mesmo período no ano passado, 1.072 motociclistas foram flagrados pela PRF sem capacete

Curitiba, setembro de 2021 – Feriadão da Independência se aproximando e quem vai pegar a estrada para aproveitar os dias de descanso precisa tomar alguns cuidados antes, durante e depois da viagem. A melhora do clima, inclusive, motiva uma série de atividades ao ar livre e andar de moto está entre as preferidas. No entanto, ainda que a soma de tempo bom e feriado sugira mais liberdade, no caso do motociclista e do garupa, é indispensável pensar no quesito segurança. Então, para que incorrer em infrações de trânsito e correr o risco de estragar o passeio?

Uma das primeiras orientações aos motociclistas é que o excesso de confiança atrapalha e muito. Geralmente, quando estamos muito confiantes, deixamos de promover a pilotagem defensiva, o que coloca o condutor e as demais pessoas em risco. Devemos estar atentos à maneira de pilotar, à nossa e a dos demais e nunca esquecer que o motociclista está sempre exposto. “Respeite as regras de trânsito e pilote com segurança, da forma mais harmoniosa possível, sempre com atenção máxima e usando todos os equipamentos de segurança”, comenta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

Algumas dicas podem ajudar na condução segura e na segurança do motociclista e dos demais usuários da via:

Verifique itens básicos da sua motocicleta, como pneus e pastilhas de freio;

Transite sempre com o capacete fechado. O capacete aberto pode não só gerar multa, mas também facilitar a entrada de insetos e detritos no capacete, podendo ferir os olhos e causar um acidente;

Além do capacete, não deixe de utilizar botas adequadas e luvas. As mãos e os pés são os primeiros recursos que utilizamos em caso de queda. É recomendável também não deixar o corpo exposto, utilizando calças e jaqueta para andar de moto;

Mantenha-se visível aos demais motoristas, principalmente, quando tiver a intenção de realizar uma ultrapassagem;

Respeite a sinalização de trânsito e conheça sua motocicleta. Aceite que nem sempre as leis são respeitadas e um carro pode avançar o sinal vermelho, por exemplo. Quando o sinal de trânsito abrir sempre observe se os carros estão parados ou parando;

Saiba entrar e sair das curvas em velocidade constante, principalmente, nas estradas. A alta velocidade o coloca em risco e a baixa também;

Tenha em mente que nos cruzamentos onde a preferencial é sua há a possibilidade de um motorista não te ver. Diminua sempre!

Feriado prolongado e aumento da imprudência

Em 2020, mesmo em plena pandemia da covid-19, muitos acidentes foram registrados nas estradas brasileiras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 97 pessoas morrem durante o Feriado da Independência, com 933 acidentes registrados, e mais de 1,1 mil feridos.

As fiscalizações da PRF flagraram 704 condutores sob efeito de álcool e 3.646 pessoas que não usavam cinto de segurança; 1.072 motociclistas sem capacete e 531 crianças sem cadeirinha. Ainda, 5.728 ultrapassagens indevidas e 270 condutores usando aparelhos celulares enquanto dirigiam.

Notícias Relacionadas