Destaque. Publicado em: 29 de agosto de 2021 - Ás: 23:36 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Secretário de Comunicação do Prefeito João Igor é preso no Piauí.

Da Redação

O secretário de comunicação Carlão do prefeito João Igor de São Bernardo-MA foi destaque na imprensa policial do Piauí neste dia 27, sexta-feira ao ser preso em Curimatá-PI acusado do crime de estelionato na região sul do Piauí.

Segundo a polícia ele abriu uma empresa para dar golpes com serviços de regularização fundiária, que seria a regularização de ocupações clandestinas em zona urbana ou rural dando a eles títulos de proprietários. No entanto ele teria recebido dinheiro dos interessados em regularizar sua situação fundiária e não dava entrada nos processos.

Enquanto estava sendo efetuado a prisão de Carlão a polícia do Piauí descobriu que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele no Maranhão. E estranhamente Carlão é secretário de comunicação do prefeito João Igor da cidade de São Bernardo-MA uma figura pública muito conhecida na cidade por todos e a polícia não prendeu.

