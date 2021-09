Home » Destaque » Prefeito de Madeiro esclarece matéria enviazada do GPI sobre compra de pneus

Política. Publicado em: 28 de agosto de 2021 - Ás: 21:33 - Categorias: Destaque

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI O prefeito Zé Filho foi citado em uma matéria do blog teresinense GP1 a respeito de uma previsão de gasto para compra de pneus dos veículos do município que deixou o prefeito bastante irritado com a matéria “enviazada”

O prefeito Zé Filho em entrevista ao radialista Carlos Lima na rádio Super Vale de Luzilândia no sábado (27) disse que no contrato publicado no diário dos municípios dia 19 de Agosto cita as fontes dos recursos para a compra dos pneus que é: FPM,ICMS, ISS, PNATE, FUNDEB, FME, FUS, FMAS, FEP, PAB E RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, enquanto a matéria do blog GP1 estampa na manchete de capa que é do FUNDEB insinuando coisa ilícita à ação do prefeito.

Uma clara tentativa para manipular a opinião pública madeirense e criar suspeita no gestor. Uma matéria estranha já que toda prefeitura faz isso e não é crime a estimativa de gastos para compra daquilo que ela está precisando.

