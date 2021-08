Home » Destaque » Adimplência garante bônus de 15% para clientes Crediamigo Banco do Nordeste

Adimplência garante bônus de 15% para clientes Crediamigo Banco do Nordeste

Teresina (PI), 06 de agosto de 2021 – Neste mês de agosto, microempreendedores urbanos clientes do Programa Crediamigo Banco do Nordeste passam a contar com um incentivo a mais para o pagamento das faturas em dia: a bonificação de 15% sobre o valor dos juros da parcela. A proposta visa apoiar o cliente para que este mantenha as mensalidades pagas até o vencimento e possa rentabilizar o seu crédito, que pode ser de até R$ 21 mil pelo programa.

A pontualidade é um dos índices mais expressivos do Crediamigo. No primeiro semestre de 2021, 97,62% dos clientes do programa pagaram as parcelas de seus empréstimos antes ou na data do vencimento. Entre o público feminino, o percentual de adimplência é ainda maior: 97,9%. De janeiro a junho deste ano, mais de 2,24 milhões de operações de crédito foram realizadas, com um ticket médio de R$ 2.875,42 por operação.

O programa conta com uma carteira de R$ 7,5 bilhões para o total de 2,41 milhões de clientes ativos e oferece capital de giro e investimento para micro e pequenos empreendedores. Contempla créditos individuais ou em grupo para trabalhadores que atuam na indústria, no comércio e no setor de serviços.

Facilidades para pagamento

Entre as facilidades oferecidas aos clientes, o Crediamigo já disponibiliza o Pix, solução de pagamento instantâneo, que permite transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por meio do App Crediamigo, podem assinar seus contratos e realizar transações de pagamento e recebimento com segurança e tranquilidade, sem necessidade de sair de casa.

Além disso, por meio do aplicativo, o cliente Crediamigo pode consultar os empréstimos feitos e os próximos vencimentos, verificar o extrato em tempo real e receber alertas para facilitar a gestão do seu negócio.

Serviço

Em caso de dúvida, o cliente deve entrar em contato com o atendimento pelo WhatsApp oficial do Crediamigo (85) 9973-0700, falar com seu agente de microcrédito ou ligar para a Central de Relacionamento do Banco do Nordeste: 0800 728 3030.

