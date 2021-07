Home » Destaque » Cuidados com a saúde bucal que ajudam a prevenir doenças

Saúde. Publicado em: 19 de julho de 2021 - Ás: 18:07 - Categorias: Destaque

Cuidados com a saúde bucal que ajudam a prevenir doenças

Os cuidados com a saúde bucal se tratam de um tópico fundamental para manter a saúde do sorriso, como também para prevenir doenças em todo o organismo.

Por isso, é essencial adotar algumas práticas que, por mais simples que pareça, contribuem para a manutenção da qualidade de vida. Confira alguns desses cuidados diários ao longo deste artigo.

Importância dos dentes e dos cuidados diários

Os dentes não são apenas estruturas que formam um bonito sorriso.

Afinal, além disso, eles podem impactar diretamente na autoestima das pessoas e desempenham um papel fundamental no funcionamento do processo digestivo, fala e até na respiração.

Os dentes são considerados as estruturas mais duras do corpo humano. Essa dureza é justamente para que eles possam triturar os alimentos de diferentes espessuras.

Contudo, por mais rígidos que sejam, diferentes aspectos podem influenciar em sua qualidade, como produtos muito erosivos e uma higienização inadequada.

Por isso, cuidar dos dentes não é apenas uma questão de estética, mas também de sobrevivência e qualidade de vida.

Afinal, como pode ser percebido, sem os dentes, os alimentos são mal digeridos, podendo ocasionar problemas digestivos, além de influenciar nas relações sociais e desenvolvimento ósseo-facial adequado.

Apesar disso, o acompanhamento profissional também se faz necessário, seja para avaliar os cuidados e contribuir com a prevenção das inflamações ou mesmo para realizar tratamentos de restauração, como a colocação do implante dentário, em caso de perda ou extração dentária.

Higienize bem a cavidade oral

A higiene bucal é o principal ponto para uma saúde qualificada. Para que esse conceito seja abordado de maneira completa, é importante ter práticas rotineiras ao longo de toda a vida.

A escovação dos dentes é a primeira dessas práticas. Mas, não adianta escovar os dentes uma vez por dia sem prestar muita atenção no que está fazendo e achar que isso vai ser o suficiente para que os dentes fiquem limpos.

Para conseguir qualificar a limpeza, é importante lembrar de algumas recomendações, tais como:

Escovar os dentes após as refeições;

Aguardar ao menos 30 minutos antes de escovar os dentes;

Utilizar cremes e escova de dentes adequados;

Recorrer ao uso de enxaguantes, conforme indicação profissional;

Trocar a escova de dentes periodicamente.

Para quem utiliza algum tipo de aparelho dentário, como o aparelho invisivel, redobrar esses cuidados é ainda mais importante.

Isso porque, conforme você se alimenta, é comum que restos de alimentos fiquem presos entre os dentes.

Com a presença do aparelho, isso é ainda mais comum. Mais ainda, os braquetes da estrutura fixa também podem dificultar a passagem da escova e fio, demandando a inclusão de escovas e passadores específicos para esses casos.

Assim, para uma boa higienização bucal, é essencial recorrer aos passadores de fios e escovas interdentais, de modo que essas estruturas removam as bactérias e placas nos espaços entre os dentes, os bráquetes e na linha da gengiva, ampliando ainda mais a qualidade de tratamentos como o aparelho e a lente de contato dental.

Escolha bem os alimentos para consumir

A alimentação também é determinante para a qualidade dos dentes e da mucosa, seja positivamente ou negativamente.

Isso porque, assim como existem uma série de alimentos que podem fazer mal para o organismo se consumidos em excesso, o mesmo vale para a saúde dos dentes.

Alimentos como balas, pirulitos, chicletes, refrigerantes, por exemplo, que são alimentos cheios de açúcares e industrializados podem prejudicar a qualidade da arcada dentária e causar doenças bucais como cáries, tártaros e gengivite.

Na contramão, peixes, leite, alimentos fibrosos, verduras escuras e frutas são alimentos benéficos para a cavidade e que reforçam a qualidade e resistência às estruturas.

Os cuidados alimentares também devem ser redobrados para quem está passando por um tratamento odontológico, visto que é comum que existam restrições alimentares em certos procedimentos.

No clareamento dental, por exemplo, é importante evitar alimentos que possuam forte pigmentação, como suco de uva e café, que podem interferir no período e resultado do tratamento.

Evite hábitos que possam ser prejudiciais

Existem também algumas práticas que são comuns na população e que prejudicam de forma considerável a saúde dos dentes, como o tabagismo e o etilismo.

O cigarro, o tabaco e o álcool, de modo geral, são, por si só, elementos que causam danos aos dentes, como manchas, doenças e apodrecimento; como para o corpo.

Além disso, a fumaça gerada pelo fumo e as substâncias presentes, ao serem tragadas, provocam ainda mais danos para a saúde dos dentes e à mucosa oral.

Por isso, quando você questiona especialistas sobre tratamentos odontológicos, como quanto custa um clareamento dental, certamente uma das recomendações será que você não tenha essa prática.

Além do amarelamento e danos mencionados, o fumo e o álcool, principalmente em conjunto, aumentam os riscos de câncer bucal.

Acompanhamento odontológico

Para finalizar, outro ponto fundamental para ter uma saúde bucal de qualidade é o acompanhamento odontológico adequado e regular.

Consultas com dentistas garantem dentes saudáveis ou mesmo a ação mais ágil caso algum risco/doença seja identificado. Isso porque esses profissionais executam limpezas e demais procedimentos que reforçam a qualidade da higienização e reduzem a ação das bactérias.

Além disso, também pode-se descobrir sobre tratamentos odontológicos variados, como os estéticos e descobrir quanto custa lente de contato dental, ou mesmo como funciona o uso de aparelhos, dentre outras informações que possam ser necessárias para realizá-los com mais tranquilidade, identificando as reais necessidades e viabilidade.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe da Networkflow, especializada em materiais para network, empreendedorismo

