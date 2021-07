Home » Baixo Médio Maranhense » Secretário do Trabalho Jowberth Alves visita à Associação de Moradores e Lavradores do Povoado Entroncamento e Vizinhança

Destaque. Publicado em: 4 de julho de 2021 - Ás: 19:13 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Secretário do Trabalho Jowberth Alves visita à Associação de Moradores e Lavradores do Povoado Entroncamento e Vizinhança

Por Sousa Neto

Jowberth Alves secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária esteve visitando a “Associação de Moradores e Lavradores do Povoado Entroncamento e Vizinhança” no município de São Bernardo — MA neste sábado (03) de junho.

O secretário Jowberth Alves é o homem do governador Flávio Dino aqui na região para visitar as comunidades, associações e assentamentos.

Aqui na “Associação de Moradores e Lavradores do Povoado Entroncamento e Vizinhança” o Secretário Jowberth Alves foi recepcionado pela liderança política da comunidade que é o Reginaldo.

Reginaldo ex-presidente da associação, disputou as eleições para vereador ano passado e foi a grande revelação da campanha. E hoje recebe o secretário aqui na “Associação de Moradores e Lavradores do Povoado Entroncamento e Vizinhança” para conversar com o povo e levar ao governador as demandas da comunidade.