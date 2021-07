Home » Destaque » AS AVALIAÇÕES DRAMÁTICAS DO VENCEDOR DO PRÊMIO NOBEL LUC MONTAGNIER SOBRE A COVID

AS AVALIAÇÕES DRAMÁTICAS DO VENCEDOR DO PRÊMIO NOBEL LUC MONTAGNIER SOBRE A COVID

Por Isidoros Karderinis

Por um ano e meio, a humanidade mergulhou na escuridão profunda do coronavírus. Um vírus agora vindo à luz que foi produzido no laboratório de Wuhan resultou em milhões de mortes e arruinou a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo.

Mas um vírus fabricado, ou seja, uma arma biológica, é um crime horrível contra a humanidade, e obviamente quem cometeu esse trabalho criminoso deve ser punido de forma exemplar.

De todos os virologistas proeminentes do planeta, que expressaram a opinião de que o vírus não foi criado por mãos humanas em laboratório ou se calaram, ele foi um dos poucos, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina que isolou o vírus da AIDS , o professor Francês Luc Montagnier, que teve a coragem e sem medo de dizer a verdade, e sem qualquer interesse. Pelo contrário, ele também arriscou a própria vida, tendo enormes e poderosas forças planetárias contra ele. O outro professor Francês, Jean Bernard Fourtillan, que também disse a verdade, foi trancado em um hospital psiquiátrico. Então, o que Montagnier disse há mais de um ano? “Faz-se uma manipulação em torno desse vírus … o coronavírus do morcego, alguém acrescentou sequências, principalmente do HIV, do vírus da AIDS … Não é natural. É trabalho de profissionais, biólogos moleculares … trabalho meticuloso preciso “.

E o que seus colegas virologistas disseram então? O professor Francês Jean François Delfraissy, chefe do conselho científico que assessora o governo francês sobre a “pandemia”, disse: “A hipótese de que o vírus foi produzido em um laboratório de Wuhan é uma teoria da conspiração que não tem nada a ver com a ciência real. Todos na comunidade científica concordam que é um coronavírus”. O professor Francês Olivier Schwartz, chefe do departamento de vírus e imunidade do Instituto Pasteur na França, disse: “Estudos sobre os genes do vírus mostram claramente que não era um vírus de fabricação humana em laboratório”. O professor Luc Montagnier está divulgando teorias fantásticas”.

Então, você entende quem estava certo, quem estava falando a verdade que virá à luz em todas as suas dimensões de qualquer maneira porque “Nada escondido sob o sol” de acordo com o antigo provérbio grego.

E hoje, o que diz o ganhador do Prêmio Nobel de medicina Luc Montagnier sobre “vacinas” experimentais que nem mesmo são licenciadas e já causaram milhares de mortes e milhões de feridos em todo o mundo? Em uma entrevista recente, ele afirmou o seguinte: “As vacinas causam mutações. Em outro lugar, ele diz: Não há chance de sobrevivência a longo prazo para alguém que recebeu uma das” vacinas “para COVID-19. Não há esperança e não há cura possível. Devemos estar prontos para cremar o cadáveres”.

Essas afirmações são, sem dúvida, chocantes e certamente assustadoras, visto que, segundo dados oficiais, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo já foram vacinadas. Na verdade, se ele for verificado, haverá um assassinato de incrível magnitude que fará as duas guerras mundiais parecerem uma miniatura.

Outros professores renomados, professores mundialmente famosos e milhares de médicos de todo o mundo na mesma direção com o vencedor Francês do premio Nobel. Em particular, o professor alemão-tailandês da Universidade Alemã de Mainz, Sucharit Bhakdi, dirigindo-se à população mundial, implora-lhe com as seguintes palavras: “Não acredite … não acredite nessa mentira. Não acredite.” Pelo amor de Deus, descubra antes de permitir que você e seus entes queridos sejam vacinados. Porque se você já foi vacinado uma vez, esses linfócitos, se acontecer de novo, ficarão ainda mais ativos. Então isso explica porque a segunda vacina é sempre pior que a primeira porque é o amplificador, certo? … Não faça uma terceira ou quarta vez, porque se você fizer vai contribuir para a dizimação da população mundial ”.

Além disso, Dolores Cahill, professora da Universidade irlandesa Dublin e ex-vice-presidente do Comitê Científico da Iniciativa de Medicamentos Inovadores (IMI), disse meses atrás: “Uma grande porcentagem daqueles que receberam a vacina m-RNA morrerão em fevereiro até um ano depois … estudos em animais nos mostraram que até 50% morrerão. Especialmente até 80% das pessoas na faixa etária de 45 a 80 anos terão complicações de saúde graves ou morrerão”.

O ex-vice-presidente da Pfizer, Dr. Mike Yeadon, também declarou o seguinte: “É tarde demais para salvar qualquer pessoa que tenha sido vacinada com qualquer uma das vacinas da Covid-19. Bilhões são condenados a morte certa, imutável e angustiante. Qualquer pessoa que tenha recebido o a injeção da vacina certamente morrerá prematuramente e 3 anos é uma estimativa generosa de quanto tempo eles podem esperar para sobreviver “.

Então, lendo todas essas declarações, não é possível ir se vacinar se você obviamente tem funções cerebrais básicas. A questão, entretanto, é: eles têm? Infelizmente tem gente que não tem, porque mesmo sabendo dessas afirmações, vai se vacinar. E por que isso está acontecendo? Por que é tão assustador sofrer lavagem cerebral e propaganda sistemática da mídia na maioria dos países que os fez perder a cabeça sob o regime de terrorismo da morte por coronavírus e rejeitar brevemente qualquer outra visão e avaliação científica. Também aqui devo sublinhar que a diferença de opinião e apenas na comunidade médica científica é razão suficiente para não tomar nenhuma das “vacinas” da COVID-19, cuja mortalidade, aliás, é muito baixa, a 0,15%, e não justifica de forma alguma a vacinação em massa universal. Claro, há pessoas que nada sabem de tudo isso – o que não se justifica hoje, já que se é obrigado a fazer algo a respeito de sua existência biológica – e, portanto, ficam felizes em serem vacinadas.

Em conclusão, gostaria de desejar o seguinte: que todos esses grandes cientistas se enganem sobre os efeitos tão dramáticos e de pesadelo da vacinação, ou seja, exagerar, ou ter um antídoto no futuro que desintoxique os vacinados.

De qualquer forma, as pessoas devem parar de ir aos centros de vacinação e as vacinações devem parar AGORA.

Curriculum vitae

Isidoros Karderinis nasceu em Atenas em 1967. É romancista, poeta e colunista. Ele estudou economia e completou estudos de pós-graduação em economia do turismo. Seus artigos foram publicados em jornais, revistas e sites de todo o mundo. Seus poemas foram traduzidos para o inglês, francês e espanhol e publicados em antologias poéticas, revistas literárias e colunas de jornais literários. Ele publicou oito livros de poesia e três romances na Grécia. Seus livros foram traduzidos e publicados nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália e Espanha.

