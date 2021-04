Home » Luzilandia » AÇUDE DESTRÓI PI 214, JÁ É A SEGUNDA VEZ

AÇUDE DESTRÓI PI 214, JÁ É A SEGUNDA VEZ

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI O açude Saquinho de propriedade particular com as chuvas neste fim de semana não aguentou e a parede do dique rompeu destruindo em seu caminho a (PI) 214 na madrugada desta terça-feira (20).

Este açude também rompeu em 2004 e causou a destruição da mesma (PI) 214 no povoado Candieiro. (Foto)

Dezessete anos depois o açude (Foto abaixo) volta a romper e destruir de novo a PI 214 próximo ao Residencial Rio Parnaíba.

A construção do rodoanel (Foto) em 2013 aqui em Luzilândia que passa ao lado do Açude mudou o caminho anterior por onde fluiu à água

e desta vez seguiu rumo a outro açude (Foto) localizado próximo ao residencial Rio Parnaíba destruindo além da (PI) a parede deste açude seguindo para a Lagoa dos Anginhos zona urbana da cidade .

