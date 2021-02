Home » Destaque » Piaga on line vai reunir música e outras linguagens artísticas, dia 27 de fevereiro.

Publicado em: 25 de fevereiro de 2021 - Ás: 15:55 - Categorias: Destaque

Piaga on line vai reunir música e outras linguagens artísticas, dia 27 de fevereiro.

Maior festival de artes integradas da região norte – nordeste será sem público, em ambiente virtual

Quando a primeira edição aconteceu em 2019, foi impactante reunir num só espaço tantas linguagens artísticas. Os dois dias de Festival Piaga provaram a importância da arte piauiense. Sem nenhum medo de dizer, aqui se produz o que há de melhor.

Esta edição 2021 está sendo possível através do esforço da produção e artistas envolvidos. O Piaga on line foi aprovado na Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado da Cultura. Uma oportunidade para que os artistas possam executar seus projetos em tempos difíceis como esse.

EDIÇÃO 2021

Em 2020 não foi possível realizar o evento, por motivos óbvios ocasionados pela pandemia do novo coronavírus, que se estende até os dias de hoje. A produção decidiu ousar com uma edição on line. Serão quase 8 (oito) horas de duração. Seis horas só de música.

Música no Piaga

A música é a luz que move toda essa ideia. Para esta edição, teremos shows de André de Sousa, considerado o maior expoente do bliues no norte -nordeste. Ainda Cicy Arcângelo, teresinense, com seu rock, pop, mpb. O músico Arloon Cunha vem da cidade de Floriano. De Piripiri vem a banda Navilouca. Ainda estão no Piaga 2021, Deeplo, Cami Rabêlo, Bulldog Jack, Bruno Farias, Fronteiras Blues, Neanderthais Band, Kandover. O Músico e artista visual Fryer escolheu o Piaga para fazer o lançamento de seu trabalho musical.

Artes integradas

O Piaga vai contar com curtas-metragens da Framme, André Leão, Javé Montuchô. São trabalhos renomados que participaram em festivais de concorrência e agora podem ser liberados para o público. Na proposta de promover a integração das artes, vamos ter vídeos especiais. E artes visuais através da parceria com a galeria Montmartre.

O músico e produtor do Piaga Benicio Brandão explica que as mídias estão sendo preparadas para nada ficar de fora. “Um trabalho que nos deixa muito satisfeitos. Desde 2019 os artistas compreenderam a importância de um evento que agregue”, disse.

Vale ressaltar que nenhum momento do Piaga 2021 terá a presença física do público. A edição poderá ser vista dia 27 de fevereiro, a partir das 17 horas, no canal do evento youtube/festivalpiaga

SERVIÇO:

PIAGA 2021 – EDIÇÃO ON LINE

DATA: 27 DE FEVEREIRO

ONDE: YOUTUBE (ESTREIA : 17h)

INSTAGRAM: piaga_festival

YOUTUBE: FestivalPiaga

Assessoria de imprensa: Alexandra Teodoro (86) 981389273

Execução: Olimpo

