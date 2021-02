A prisão ilegal de Daniel Silveira

A prisão ilegal do deputado Daniel Silveira, na calada da noite, é uma afronta inominável à lei e à democracia brasileira; um golpe traiçoeiro que fere o equilíbrio entre os poderes e a ordem jurídica nacional. Por isso, hoje, o Especial BSM vem um pouco diferente e resume para você os principais fatos que, até agora, nos ajudam a entender esse absurdo praticado por um ministro do STF. 1. Impeachment para o tirano do STF!