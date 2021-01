Home » Destaque » Madeiro-PI recebe ambulância do SAMU

29 de janeiro de 2021

Madeiro-PI recebe ambulância do SAMU

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI Uma atuação do senador Ciro Nogueira ainda de 2018 que garantia à aquisição de ambulâncias do SAMU para 163 municípios do Piauí entre eles Madeiro finalmente chegou à cidade nesta quinta-feira (28).

A ambulância foi recebida pelo prefeito Zé Filho e o secretário de saúde Garcia.

Outras cidades vizinhas como Joca Marques, também recebeu o veículo e apesar de ser noticiado na mídia local que político da região seria o autor desta aquisição, isso é um fake, uma inverdade. O Senador Ciro Nogueira é o verdadeiro autor desta grande ação para melhorar a saúde destes 163 municípios do interior do Piauí. O que aconteceu é que os prefeitos interessados nos veículos claro precisavam protocolar pela Secretaria de Saúde do estado para receber já que os veículos estavam destinados ao Piauí pelo senador Ciro.

