Empossada Fabiana Franco prefeita de Joca Marques-PI e sua vice – Midivalda

Por Sousa Neto

A prefeita eleita Fabiana Franco tomou posse nesta sexta-feira (01) de janeiro de 2021 por volta das 22 horas no plenário da câmara municipal de Joca Marques-PI dando início a um novo momento da vida pública desta cidade.

A campanha vitoriosa que elegeu Fabiana Franco começou com seu pai o ex-prefeito Onofre Franco que teve sua candidatura impedida pela justiça, sendo que suas contas haviam sido aprovadas pelo TCE e reprovadas estranhamente pela câmara de vereadores de Joca Marques de maioria do grupo político do adversário de Onofre o prefeito Betão.

E para continuar a campanha, Onofre lança em seu lugar sua filha Fabiana Franco que derrotou o candidato a reeleição prefeito Betão, Irmão da dep. Janaína Marques.

A sessão solene de posse conduzida pela casa legislativa de Joca Marques começou atrasada e tumultuada protagonizando momentos constrangedores como atropelamentos entre o cerimonial e a presidente da mesa, vaias do público, entre outros.

Duas chapas disputavam a presidência da mesa, a chapa do grupo da prefeita Fabiana e dá oposição. Ocorreu uma renúncia da chapa da prefeita e a chapa dá oposição foi eleita.

Em seguida são convidadas a prefeita Fabiana e sua vice-Midivalda para o juramento de posse:

“Prometo cumprir a constituição federal a constituição estadual a lei orgânica municipal observar e promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sobre a inspiração da democracia da legitimidade e da legalidade assim prometo”

E assim é empossada a prefeita Fabiana Franco e sua vice – Midivalda para o mandato de 2021-2024 e em seguida a prefeita Fabiana Franco sai carregada nos braços do povo jocamarquense.

